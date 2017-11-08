Погибшего при невыясненных обстоятельствах Александра Соловьева похоронят 8 ноября

Отпевание пройдет в храме Александра Невского.

«Ушел из жизни замечательный человек, ответственный руководитель, бывший воин-афганец. Он посвятил свою жизнь без остатка Родине и любимому городу, был активным общественником. Немало сил он отдал работе руководителем аппарата администрации Псковского района, исполнительным директором Совета муниципальных образований Псковской области, вёл совместную плодотворную работу с Псковской городской Думой, администрацией города Пскова. Нам будет не хватать этого порядочного, надежного и отзывчивого друга, товарища, коллеги. Скорбим вместе с вами. Люди знали и ценили его за профессионализм, работоспособность, умение принимать своевременные и взвешенные решения. Это невосполнимая утрата», - говорится в тексте соболезнования.

