Вчера поздно вечером на Инженерной загорелся автомобиль

Сообщение в МСЧ поступило в 23.17

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в г. Пскове, сообщает пресс-служба МЧС. В 23:17 05 ноября 2017 года поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу: г. Псков, ул. Инженерная. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области: 8 (8112) 79-99-99.