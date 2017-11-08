Сегодня днем в Пскове будет пасмурно и до +7

Прогноз погоды на 6 ноября.

Сегодня, 6 ноября, синоптики обещают пасмурную погоду и до +7 градусов тепла. Вечером +5 и дождь.

На северо-запад спешит очередной североатлантический циклон. Колебания метеоэлементов на пониженном фоне атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствие людей с неустойчивым собственным артериальным давлением, с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, предупреждают врачи. Из-за повышенной влажности воздуха могут обостряться хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Порывистый ветер часто вызывает чувство беспокойства и тревоги у людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами.