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Вандализм в Детском парке

05 Ноября 2017 - 18:05
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Кому помешала Лиса и урны?

Во второй половине дня родители, гулявшие с малышами в Детском парке, обратили внимание на неожиданное появление стражей порядка.

Люди в форме не пытались приостановить незаконное катание на лошадях, а проявляли интерес к металлическим урнам и «Лисе с петухом» - малой архитектурной форме. Как выяснилось, в ночь с 4 на 5 ноября неизвестные повалили скульптуру и сломали несколько металлических урн. По сообщению пресс-службы муниципалитета, полиция уже приступила к работе в рамках своих полномочий.

Кстати

В соответствии со ст. 214 УК РФ «Вандализм», осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Комментарии: 1
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Комментарии

Виктор
06 Ноября 2017 - 12:07
Установка видеонаблюдения спасет город от безнаказанности.
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