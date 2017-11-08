Вандализм в Детском парке
Во второй половине дня родители, гулявшие с малышами в Детском парке, обратили внимание на неожиданное появление стражей порядка.
Люди в форме не пытались приостановить незаконное катание на лошадях, а проявляли интерес к металлическим урнам и «Лисе с петухом» - малой архитектурной форме. Как выяснилось, в ночь с 4 на 5 ноября неизвестные повалили скульптуру и сломали несколько металлических урн. По сообщению пресс-службы муниципалитета, полиция уже приступила к работе в рамках своих полномочий.
Кстати
В соответствии со ст. 214 УК РФ «Вандализм», осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Зюганов телеграммой поздравил «Псковскую правду» со 100-летним юбилеем16:03
- Работники порховской автостанции теперь будут греться газом12:11
- За один автобусный тур псковичи могут посетить четыре новостройки09:31
- В Пскове разыскивают пропавшего студента колледжа06.11, 10:10
- Погибшего при невыясненных обстоятельствах Александра Соловьева похоронят 8 ноября06.11, 09:40
- Вчера поздно вечером на Инженерной загорелся автомобиль06.11, 09:15
- Сегодня днем в Пскове будет пасмурно и до +706.11, 09:00
- Вандализм в Детском парке05.11, 18:05
- Театральное воскресенье05.11, 10:59
- Полиция продолжает розыск05.11, 10:11
- Памятка родителям: один дома05.11, 08:38
- Погода и народные приметы на 5 ноября: заготовьте дрова и "покормите" Землю05.11, 07:50
- В связи с праздником в расписание автобусов внесены изменения04.11, 11:55
- Совет по молодежной политике Пскова сдаст нормы ГТО04.11, 11:22
- Жители Пскова и Великих Лук лишились крупных сумм при покупках через Интернет04.11, 10:52
- Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства04.11, 10:16
- Полиция разыскивает псковича04.11, 10:16
- Псковичи отмечают День народного единства04.11, 08:00
- Сегодня в Псковской области ожидается дождливая погода04.11, 00:46
- Пенсии в Пскове доставят раньше обычного02.11, 10:17
Лидеры обсуждений
- Автор аккаунта в поддержку врио губернатора Ведерникова: Все началось в шутку
- Профессор Алексей Беляев: Онкоцентров, как в Пскове, единицы по России
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- «Жертва» похищения Михаилом Ведерниковым опровергла СМИ
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Городской лес превратят в зону отдыха
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Какое предпринимательство можно назвать социальным?
- Модная революция. Перезагрузка: Пример для дочери (ФОТО)