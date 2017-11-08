Театральное воскресенье

Какие спектакли идут сегодня в псковских театрах

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.



Спектакль «Ионыч». Режиссёр-постановщик — Василий Сенин.



Для зрителя 12+. Продолжительность спектакля 1 час 30 минут. Начало в 18.00. Малая сцена.

По словам режиссера Василия Сенина, спектакль является его размышлением о жизни в Пскове.



Псковский областной театр кукол.



«Золотой цыпленок». Постановка режиссёра Константина Мохова.



Спектакль для детей от 3х лет. Продолжительность спектакля – 50 минут без антракта. Начало в 12.00 и 14.00.



Спектакль рассказывает о том как мелкий воришка, простодушный бесхитростный серый Волк может быть замечательным папой для маленького цыплёнка, что нежность и заботливая привязанность способны растопить лёд самого холодного сердца, а любовь и доброта помогут обрести смысл жизни.