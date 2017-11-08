8 Ноября 2017
Псков
+1 .. +3 °C
Великие Луки
+6 .. +8 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Полиция продолжает розыск

05 Ноября 2017 - 10:11
Главная → Хроника дня
Мужчина ушел из дома-интерната и не вернулся

В Великих Луках уголовный розыск устанавливает местонахождение пожилого мужчины. По имеющимся данным, 8 сентября 2017 года  Мелентьев Борис Николаевич,1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в городе на Ловати. До настоящего времени  местонахождение  пенсионера не установлено.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области просит граждан, располагающих информацией о месте пребывания Мелентьева Бориса Николаевича, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки  по телефонам: 89062231128 или 02.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегу
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 8 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия. Усвятский районПервоКЛАССная баталия. Струго-Красненский районПервоКЛАССная баталия. Себежский районПервоКЛАССная баталия. Пыталовский районПервоКЛАССная баталия. Пустошкинский районПервоКЛАССная баталия. Псковский районПервоКЛАССная баталия. ПсковПервоКЛАССная баталия. Порховский районПервоКЛАССная баталия. Плюсский районПервоКЛАССная баталия. Печорский районПервоКЛАССная баталия. Палкинский районПервоКЛАССная баталия. Островский районПервоКЛАССная баталия. Опочецкий районПервоКЛАССная баталия. Новосокольнический районПервоКЛАССная баталия. Новоржевский районПервоКЛАССная баталия. Невельский районПервоКЛАССная баталия. Локнянский районПервоКЛАССная баталия. Куньинский районПервоКЛАССная баталия. Красногородский районПервоКЛАССная баталия. Дновский районПервоКЛАССная баталия. Дедовический районПервоКЛАССная баталия. Гдовский районПервоКЛАССная баталия. Великолукский районПервоКЛАССная баталия. Великие ЛукиПервоКЛАССная баталия. Бежаницкий район

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50