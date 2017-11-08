Полиция продолжает розыск

Мужчина ушел из дома-интерната и не вернулся

В Великих Луках уголовный розыск устанавливает местонахождение пожилого мужчины. По имеющимся данным, 8 сентября 2017 года Мелентьев Борис Николаевич,1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в городе на Ловати. До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.



Пресс-служба УМВД России по Псковской области просит граждан, располагающих информацией о месте пребывания Мелентьева Бориса Николаевича, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 89062231128 или 02.