Памятка родителям: один дома

О чем взрослые должны поговорить с ребенком перед уходом из дома

Казалось бы, что может случится дома, где все так знакомо и понятно, ведь как говорят «мой дом – моя крепость». Однако все не так просто: даже дома родителям необходимо обращать особое внимание на безопасность детей, которые нередко остаются одни. Ведь различные опасности могут таить в себе даже самые безобидные, на первый взгляд, домашние предметы.



В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области обращается к родителям: уделите максимум внимания организации досуга детей в домашних условиях! Проводите с детьми как можно больше времени: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте с детства любовь к чтению и тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать эксперименты с горящими спичками, зажигалками, свечами или пиротехникой. Если ваш ребенок все-таки остается дома один, то постарайтесь максимально занять его чем-то увлекательным на время вашего отсутствия.



При этом главное – донести до ребенка информацию о том, что все правила требуют одного: осторожности! Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами. Дети должны знать и о том, что электронагревательные приборы, включенные в сеть, тоже несут опасность и требуют осторожного обращения.



В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях. Объясните, что по указанным номерам нельзя звонить ради баловства, предупредите об ответственности за ложный вызов. Помните! Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности снизят риск возникновения опасных ситуаций, а если они все-таки произойдут, то помогут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье.



Зачастую детьми движет чувство любопытства, удовлетворение которого желательно под надзором взрослых. Только так ребенок сможет познавать свойства предметов и явлений без угрозы для жизни. В идеале взрослые должны быть в курсе интересов и устремлений ребенка, чтобы иметь возможность предупредить опасные последствия: ожог раскалённым предметом, кипятком, порезы, поражение электрическим током, падения с дерева или строения… С такими неприятностями хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться каждому. Интересует детей буквально всё. Спички, свечки, костёр, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, рогатки, лук и стрелы...



Во время школьных каникул учащаются случаи детского травматизма: дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются дома без присмотра взрослых. Бытовой травматизм – самый распространенный, и причина его в большинстве случаев – невнимательность родителей, которые не только оставляют ребенка без присмотра, но и оставляют в доступных местах опасные для ребенка предметы, не закрывают окна и т.п..



Оставляя ребенка одного дома, нужно учить его самостоятельно определять степень опасности. Расскажите детям, что спичками и утюгом можно обжечься, ножом – порезаться, а кипятком – ошпариться и т.п..



Травм от ожогов можно избежать, если: держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга; устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, чтобы дети не могли до них достать; держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров.



Источниками опасности в доме могут быть самые различные объекты. Во-первых, к ним относится газ. Если родители разрешают ребенку пользоваться газовой плитой, то необходимо напомнить ему, что во время работы плиты надо находиться на кухне, а по окончании готовки обязательно проверить выключены ли все конфорки, духовка, а также перекрыт ли газ.



Опасна в этом случае утечка газа. Первые симптомы отравления: боль в висках и лобной области, тошнота, рвота, головокружение. Пострадавшие жалуются на учащенное сердцебиение, боль в области сердца, мышечную слабость. При подозрении на утечку бытового газа необходимо срочно позвонить по номеру «04»! Далее следует распахнуть двери и окна, перекрыть поступление газа. Ни в коем случае нельзя включайте свет и электроприборы. Пострадавшего нужно как можно быстрее вынести на свежий воздух, и самим покинуть помещение, прикрыв дыхательные пути повязкой. Далее расстегнуть пострадавшему ворот, приподнять голову, вызвать «скорую помощь». Рекомендуется дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт и напоить чаем, если необходимо, сделать искусственное дыхание.



Второй источник опасности в быту – электричество. Стоит напомнить детям, что:



- нельзя включать сразу несколько приборов в сеть, например, не должны одновременно работать пылесос, электрический чайник и обогреватель;

- нельзя оставлять электроприборы включенными без присмотра;

- запрещено прикасаться влажными руками к включенным приборам и т.д.



Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо предметы в электрические розетки; их необходимо закрывать, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Электрические провода должны быть недоступны детям – обнаженные провода представляют для них особую опасность.



Удар электрического тока может вызвать у человека ожог, потерю сознания, а также остановку дыхания и сердцебиения. При поражении человека электрическим током необходимо немедленно вызвать «скорую помощь». Еще до ее приезда необходимо выполнить некоторые действия. Прежде чем дотронуться до пострадавшего, следует немедленно освободить его от контакта с электрическим током (вынуть вилку электроприбора из розетки, отключить автомат в электрическом щитке, снять с пострадавшего электрический провод палкой). Нельзя прикасаться руками к открытым частям тела пострадавшего! Предварительно рекомендуется надеть резиновые или сухие шерстяные перчатки или обернуть руки сухой тканью, надеть резиновую обувь, встать на сухую доску. Если пострадавший не дышит, следует сделать ему искусственное дыхание. Сердечно-легочную реанимацию необходимо продолжать до восстановления сердцебиения или до приезда медиков. К места ожогов рекомендуется приложить чистые салфетки. Если пострадавший в сознании, ему можно дать любые успокаивающие средства, напоить водой. Ни в коем случае нельзя давать пострадавшему алкоголь!



Третий источник опасности дома – это, как ни странно, вода. Напоминаем детям, что включенную воду, так же как плиту и электроприборы, нельзя оставлять без присмотра, потому что трубы могут случайно засориться, и тогда вода, наполнив раковину или ванну, будет заливать комнату, а заодно и соседей.



Родители, помните и правила безопасного хранения бытовой химии и лекарств: их следует хранить в недоступных для детей местах, в герметичных емкостях. Нельзя разрешить детям самостоятельно принимать лекарства!



Уважаемые родители, даже если ваши дети не доставляют вам особых хлопот своей непоседливостью и любознательностью, не лишним будет на простом доступном языке поговорить с ними о различных правилах безопасности. Помимо указанных вопросов стоит напомнить детям и правила поведение при возникновении пожара, дорожного движения, обсудить вопросы о встрече с незнакомыми людьми.