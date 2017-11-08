Погода и народные приметы на 5 ноября: заготовьте дрова и "покормите" Землю

Согласно народным приметам, жителям сельской местности сегодня надо устроить пчелиные игрища, заняться заготовкой дров и обязательно "покормить" Землю. Горожанам погода позволяет прогуляться по любимым паркам и улицам.

Сегодня днем ожидается переменная облачность, +8..10°, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Ближайшей ночью переменная облачность, местами дымка, температура +4..+6°. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможна слабая геомагнитная буря.5 ноября – День памяти апостола Иакова (Якова).По народным приметам, в этот день следовало устроить пчелиные игрища. Для этого надо отведать меда и попытаться изобразить жужжащих пчелок. Тот, кто лучше всего справится с этим заданием, соберет на следующий год много меда, и пчелы его не покусают.Яков считался мужским заступником, особенно тех, кто много работал физически. Мужчинам нужно было в этот день все дрова на зиму припасти. А вот хозяйкам – Землю «покормить». Женщины брали пирог, оставшийся после празднования Казанской иконы Божьей Матери, и кусочки его раскидывали по земле. Если птицы пирог склюют и зачирикают, то Земля на будущий год крестьян богатым урожаем порадует.