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Погода и народные приметы на 5 ноября: заготовьте дрова и "покормите" Землю

05 Ноября 2017 - 07:50
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Согласно народным приметам, жителям сельской местности сегодня надо устроить пчелиные игрища, заняться заготовкой дров и обязательно "покормить" Землю. Горожанам погода позволяет прогуляться по любимым паркам и улицам.
Сегодня днем ожидается переменная облачность, +8..10°, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. Ближайшей ночью переменная облачность, местами дымка, температура +4..+6°. Атмосферное давление в пределах нормы. Возможна слабая геомагнитная буря.
 
5 ноября – День памяти апостола Иакова (Якова).
 
По народным приметам, в этот день следовало устроить пчелиные игрища. Для этого надо отведать меда и попытаться изобразить жужжащих пчелок. Тот, кто лучше всего справится с этим заданием, соберет на следующий год много меда, и пчелы его не покусают.
 
Яков считался мужским заступником, особенно тех, кто много работал физически. Мужчинам нужно было в этот день все дрова на зиму припасти. А вот хозяйкам – Землю «покормить». Женщины брали пирог, оставшийся после празднования Казанской иконы Божьей Матери, и кусочки его раскидывали по земле. Если птицы пирог склюют и зачирикают, то Земля на будущий год крестьян богатым урожаем порадует.
 

 

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