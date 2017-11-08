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В связи с праздником в расписание автобусов внесены изменения

04 Ноября 2017 - 11:55
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5 и 6 ноября движение автобусов в Пскове организовано в режиме воскресного дня
В Пскове в связи с праздничными выходными внесены изменения в расписания городских автобусов. Как «Псковской правде» в ГППО «Псковпассажиравтотранс», 4 ноября движение автобусов будет организовано в режиме субботнего дня, а 5 и 6 ноября – в режиме воскресного дня. Садоводческие товарищества: 4 и 6 ноября – движение автобусов на садоводческие товарищества будет организовано по действующему расписанию. 5 ноября – движение автобусов на садоводческие товарищества закрыто. Пригородные перевозки: 4 ноября - движение автобусов организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни). 5 ноября - движение автобусов организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни), закрыто движение по маршрутам: №№105 «Псков-Назимово» 213 «Псков-Верхолино-Гверздонь», 214 «Псков-Серёдка-Гверздонь» 145/145А «Палкино-Родовое-Качаново-Палкино», 123 «Палкино-Локно-Псков. 122- «Псков – Шахницы» по расписаниям воскресенья, маршруты 101 «Псков-Крипецкое», 108 «Псков-Красино» без заездов в сады. 6 ноября - движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья. Междугородние перевозки: 4 ноября движение автобусов организовано по расписаниям субботы. 5 ноября движение междугородних маршрутов будет осуществляться по расписаниям субботы, за исключением маршрутов: 511, 515, 519, 522, которые закрыты. 6 ноября движение междугородних маршрутов будет осуществляться по расписаниям воскресенья. Международные маршруты обслуживаются в действующем режиме.
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