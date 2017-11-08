Совет по молодежной политике Пскова сдаст нормы ГТО

Псковичей приглашают присоединиться к сдаче нормативов

10 ноября в 9.00 на стадионе Машиностроитель Совет по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» будет сдавать нормы ГТО в городе Пскове и приглашает псковичей присоединиться к сдаче нормативов. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, это решение принято в ходе заседания сектора по поддержке молодежного предпринимательства, развития туризма и спорта. При обсуждении вопроса участники заседания отметили актуальность и важность предстоящего события. - В настоящее время мы формируем команду из числа членов Совета и приглашаем неравнодушных псковичей присоединиться в следующую пятницу к сдаче нормативов, - пояснил председатель Совета по молодежной политике города Пскова Александр Андреев. Дополнительную информацию можно получить в группе Совета по молодежной политике ВКонтакте https://vk.com/sovetmolpolpskov, а также у заместителя председателя Василия Демидова по телефону: +7 951756-01-31.