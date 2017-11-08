Жители Пскова и Великих Лук лишились крупных сумм при покупках через Интернет

Покупатели перечислили денежные средства, но заказанные вещи так и не получили

В Пскове и Великих Луках граждане стали жертвами интернет-мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в областном центре 1 ноября неустановленное лицо путем обмана с использованием сети Интернет под предлогом покупки мебели через один из сайтов завладело деньгами в сумме 128 тысяч рублей, принадлежащими псковичке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Другой житель Пскова лишился 3400 рублей в результате обманных действий неизвестного злоумышленника, действовавшего под предлогом продажи оборудования. А в Великих Луках горожанин на одном из сайтов в Интернете заинтересовался объявлением о продаже мотобуксировщика. Продавец предложил великолучанину перечислить деньги на указанный им счет. Тот перевел свыше 70 тысяч рублей, но заказанный агрегат так и не получил. Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.