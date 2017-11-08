Полиция разыскивает псковича

Последний раз мужчину видели по месту проживания два года назад

Разыскивается житель областного центра, утративший родственные связи, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову как лицо, утратившее родственные связи, разыскивается житель областного центра Кадров Валерий Аркадьевич, 1969 года рождения. В мае месяце 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания - в доме по улице Советской Армии. С тех пор Валерий Кадров на связь с родственниками не выходит. И его местонахождение не установлено. Приметы: на вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43. Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Кадрова Валерия Аркадьевича, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.