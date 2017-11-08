Псковичи отмечают День народного единства
04 Ноября 2017 - 08:00Главная → Хроника дня
В праздничной программе массовые акции, концерты и спортивные мероприятия
Массовые акции, праздничные концерты и спортивные мероприятия пройдут в Псковской области в День народного единства. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в Пскове праздник 4 ноября начнется с самого утра с народной ярмарки ремесленных и промышленных продуктов, изделий и товаров. В полдень на Октябрьской площади областного центра пройдет митинг, в котором планируют принять участие представители общественных организаций, национальных диаспор, политических партий, профсоюзного движения, ветераны и молодежь. Затем в городе начнутся развлекательные программы для взрослых и детей. В 12.00 в Городском культурном центре (пл. Победы,1) состоится «Праздник дружбы» - музыкальная интерактивная программа для детей в рамках творческого проекта «Отдыхаем всей семьей». В 15.00 жителей и гостей города ждут в Доме офицеров (ул. Комдива Кирсанова, 5) на фестивале национальных диаспор «Многонациональное разноцветье», на конкурсе-выставке детского рисунка «Широка страна моя родная» и фотовыставке «Разные, но не чужие - мир через культуры». В Городском культурном центре в 15.00 прозвучит «Песня русская» - гала-концерт победителей областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни. Кроме этого, в 17.00 желающих приглашают в Летний сад (Октябрьский пр.,34) на праздничный вечер для людей элегантного возраста «Рио-рита». Жители Великих Лук по традиции встретят День народного единства большим праздничным шествием трудовых коллективов, учащихся и ветеранов. Митинги, праздничные концерты и спортивные состязания пройдут и в муниципальных образованиях Псковской области. Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда Москва была освобождена от польско-литовских оккупантов народным ополчением. Объединить для противостояния с иноземными захватчиками представителей всех сословий и народов, входивших в состав русской державы, в Смутное время удалось князю Дмитрию Пожарскому и земскому старосте Кузьме Минину.
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