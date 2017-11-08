Пенсии в Пскове доставят раньше обычного

В связи с тем, что 4 ноября выпадает на праздничный день

Досрочно выплатят пенсии перед ноябрьскими праздниками.



Если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на более ранний срок. 5 ноября – воскресенье, и доставка пенсий и других социальных выплат за 5-е число почта организует досрочно.



В банки Пскова и Псковского района деньги для получателей пенсий и ЕДВ отправят 9 ноября, а в банки остальных районов – 10 и 22 ноября.