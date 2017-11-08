Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове

Задача врачей – как можно дольше продлить активную жизнь пациентов

Центр лечения хронической сердечной недостаточности откроется 1 ноября на базе Псковской городской больницы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нем смогут наблюдаться пациенты, которые завершили стационарное лечение в этом лечебном учреждении.



В рамках амбулаторного и стационарного наблюдения врачи смогут отслеживать состояние больных и корректировать их лечение, а также контролировать выполнение рекомендаций пациентами.



Первое время Центр лечения хронической сердечной недостаточности будет функционировать в тестовом режиме.