Пропал Валерий Кадров. Родные просят помочь в поиске (ФОТО)
01 Ноября 2017 - 11:22Главная → Хроника дня
Полицейские опубликовали приметы пропавшего мужчины
Родные и близкие разыскивают псковича Кадрова Валерия Аркадьевича, 1969 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В мае месяце 2015 года его видели в последний раз по месту проживания - в доме по улице Советской Армии. С тех пор о мужчине ничего неизвестно. На связь он не выходит.
Приметы
На вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.
Куда звонить
Если вам что-либо известно о местонахождении Валерия Аркадьевича, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, +7(911) 351-26-80 или 02.
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