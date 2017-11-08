Пропал Валерий Кадров. Родные просят помочь в поиске (ФОТО)

Полицейские опубликовали приметы пропавшего мужчины

Родные и близкие разыскивают псковича Кадрова Валерия Аркадьевича, 1969 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



В мае месяце 2015 года его видели в последний раз по месту проживания - в доме по улице Советской Армии. С тех пор о мужчине ничего неизвестно. На связь он не выходит.



Приметы





На вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.



Куда звонить

Если вам что-либо известно о местонахождении Валерия Аркадьевича, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, +7(911) 351-26-80 или 02.