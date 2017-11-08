Астрономия возвращается в расписание псковских школьников

Предмет появится в 10–11 классах

С этого учебного года в школах Псковской области начинается изучение астрономии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.



Объем курса составит 35 часов, которые будут перераспределены среди общей нагрузки на школьника.



Учебники астрономии в Псковской области уже закуплены. Вести предмет будут учителя физики.



По словам начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова, образовательные организации самостоятельно принимают решения о том, когда именно вводить астрономию в учебный план. Например, это может быть сделано с 1 января 2018 года.



Кстати

В системе образования региона продолжают развиваться инновационные проекты и направления, начатые ранее. Среди них — обучение шахматам, работа со стандартами для детей с ограниченными возможностями здоровья.