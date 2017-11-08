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Александр Козловский намерен помогать решать проблемы Гдовского района и. о. главы муниципалитета

31 Октября 2017 - 16:46
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Депутат Госдумы Александр Козловский провел селекторное совещание с общественным помощником в Гдовском районе, главой Черневской волости Любовью Авдейчик, с которой он также обсудил работу фонда «Земляки». Об этом он сообщил на своей странице в facebook.

«Считаю, в первую очередь нужно помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, как это было в Пыталовском районе, где многие семьи пострадали из-за подтопления... Гдовичи могут смело обращаться к Любови Алексеевне Авдейчик, которая курирует эту работу в районе», - сообщил он.
 
Александр Козловский также сообщил, что и.о. главы района Николай Капитонов вместе с Любовью Авдейчик осмотрели черневский Дом культуры.



«Хоть здание и небольшое, чувствуется, что в нем работают энтузиасты своего дела. Только вот работать им приходится, мягко говоря, в прохладе – из-за неутепленной двери помещение продувается всеми ветрами, - написал Александр Козловский. - Поэтому Николай Александрович Капитонов принял решение сделать здесь тамбур, чтобы работникам и посетителям было тепло».

Депутат отметил, что в перечне первоочередных вопросов по Гдовскому району видит состояние дорог: «Не раз доводилось здесь бывать, считаю, что нужно навести порядок, чтобы грейдеры ходили чаще».

«Еще один важный вопрос – открытие офиса врача общей практики. Найти кадры, готовые работать в глубинке и деньги на строительство, конечно, не так просто, - подчеркнул он. - Но вместе с Николаем Александровичем будем решать эту проблему, может, не прямо сейчас, но чтобы в обозримом будущем офис врача был открыт. Он человек опытный и энергичный, а я, как депутат Госдумы, окажу ему содействие в реализации тех задач, которые ставят гдовичи».
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