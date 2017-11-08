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Александр Козловский обсудил работу фонда «Земляки» с активистами Гдовского района

31 Октября 2017 - 16:39
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Депутат Госдумы Александр Козловский обсудил работу благотворительного фонда «Земляки» и актуальные проблемы муниципалитета с активистами Гдовского района.
 
«Удивительно, но факт: жители Гдовского района в сравнении с другими очень редко обращаются за помощью в созданный по моей инициативе благотворительный фонд «Земляки», - написал депутат в своем аккаунте в Facebook. - Причину этого сегодня я и попытался выяснить во время встречи с активом фонда. Почему мало обращений? Нет проблем? А может быть, недостаточно информации о работе фонда или люди просто стесняются?»
 
По словам Александра Козловского,  разговор получился «довольно обстоятельный и откровенный».
 
«Среди приоритетных вопросов: улучшение медицинского обслуживания, регулярное грейдирование местных дорог, создание большего количества детских и спортивных площадок, завышенная кадастровая стоимость земли, препятствующая развитию подсобных хозяйств и т. д., - отметил депутат Госдумы. - Я пообещал взять решение всех этих проблем под личный контроль, а также содействовать осуществлению в районе большинства социальных проектов партии «Единая Россия». Кроме того, призвал гдовичей поддержать нашу партию на предстоящих выборах».
 
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