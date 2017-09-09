В Великих Луках полиция разыскивает 17-летнюю девушку

Она ушла из дома две недели назад.

По имеющимся данным, в Великих Луках около 10 часов 26 августа 2017 года по месту жительства из квартиры по улице Гастелло ушла Печерская Далия Романовна, 8 октября 1999 года рождения. И до настоящего момента ее местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Ее приметы: на вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, на правой щеке - родинка.

Была одета в синее платье с желтыми цветами до колен, куртку цвета кофе с молоком, на ногах – бело-голубые балетки.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемой гражданки, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94, 8-953-247-45-76 или 02.







