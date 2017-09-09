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Завтра в Пскове пройдет киберфестиваль с призовым фондом в 100 тысяч

09 Сентября 2017 - 09:00
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10 сентября разыграют "Кубок Простории".
В рамках киберпраздника пройдет масштабный чемпионат по CS:GO GIGA GAMES 2017 при поддержке компании «Ростелеком». Сильнейшие коллективы России и Беларуси сойдутся в схватке за солидный денежный приз. Помимо захватывающих соревнований будут организованы: выставка оружия и моделей советской техники, косплей-шоу, розыгрыши призов среди игроков и зрителей, настольные игры, робототехника, 3D-принтер, очки виртуальной реальности VR, игровые симуляторы, виртуальные танцы, турниры по компьютерным дисциплинам – Dota 2, FIFA 17, WorldofTanks, Hearthstone, Overwatch. Организаторы ожидают более 1000 гостей и участников.
По итогам Кубка области будет сформирована сборная региона по киберспорту.

 

Площадки киберфестиваля

Центр науки и спорта «БезПредела»

На интерактивной площадке принимающей стороны все желающие смогут познакомиться с новинками современного мира. «БезПредела» покажет и предоставит дельтапланы, виртуальные очки, 3D-принтер, робототехнику. Также здесь можно принять участие в виртуальных танцах и киберспортивных одиночных дисциплинах – WorldofTanks, Overwatch, DOTA 2.

Интерактивная площадка от компании «Ростелеком»

«Ростелеком» подготовит площадку, где каждый желающий сможет сразиться в танковых баталиях на радиоуправляемых танках, поиграть в интерактивные приставки PlayStation 4 и NintendoWii. Для детей и школьников будут подготовлены веселая анимационная программа и викторины на знание услуг компании в сферах: интернет, телевидение, мобильная связь, демо-зона услуг связи - и сувениры от компании.

GIGA GAMES 2017 CS:GO от компании Gigabyte

Лучшие спортсмены со всей страны с 9-10 сентября будут бороться за призовой фонд 100 тысяч рублей. Все игры будут транслироваться на проекторе и сопровождаться профессиональным комментированием. Все желающие смогут узнать новинки компании Gigabyte у фирменного стенда и получить сувенирную продукцию.

Федерация компьютерного спорта Псковской области

ФКС проведет открытый Кубок Псковской области в дисциплинах FIFA 17 и Hearthstone. Регистрация открыта до 9 сентября. На площадке можно познакомиться с деятельностью федерации и результатами псковских спортсменов в российских и международных киберсоревнованиях. Также можно будет записаться в школу киберспорта.

Студия стендового моделизма «Диорама»

Студия «Диорама» на мероприятии представляет традиционную подборку российской и советской техники, охватывающую период от гражданской войны до чеченской кампании. Представлено несколько моделей, связанных с историей Псковщины. Моделисты выставят несколько совершенно новых работ, знакомых любителям компьютерных баталий.

Косплей-шоу

Косплееры Пскова, СПб и других городов будут главным украшением Кубка. Ребята и девушки перевоплотятся в персонажей фильмов и компьютерных игр, с ними можно будет сфотографироваться. Кроме того, будет проведен конкурс самого лучшего костюма.

Военно-патриотический центр «Патриот»

На площадке «Патриота» можно будет собрать и разобрать на скорость реалистичную копию легендарного автомата Калашникова. Также можно будет сфотографироваться с оружием и познакомиться с деятельностью Центра.

Клуб любителей настольных игр «Квокка»

Клуб настольных игр «Квокка» представит увлекательный мир настольных игр, варгеймов и коллекционных карточных игр, в котором найдется интересное и для новичков, и для искушенных игроманов. А для любителей моделизма и миниатюры будет представлена тематическая коллекция студии «Квокка».

Страйкбольное сообщество «6 мм»

Страйкболисты представят одну из самых зрелищных площадок Кубка: на ней будут облаченные в самую современную униформу различных стран «военные» с актуальным страйкбольным оружием. Также можно будет сфотографироваться с моделями.
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