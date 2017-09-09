|Псков
|+14 .. +16 °C
|Великие Луки
|+15 .. +17 °C
Жительница Порхова проведет 11 лет в колонии за сбыт наркотиков
Приговором Порховского районного суда от 05.09.2017 она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере).
Приговором Порховского районного суда от 05.09.2017 она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 3-метилфентанил является наркотическим средством, оборот которого на территории РФ запрещен.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- В Великих Луках полиция разыскивает 17-летнюю девушку10:05
- Завтра в Пскове пройдет киберфестиваль с призовым фондом в 100 тысяч09:00
- Жительница Порхова проведет 11 лет в колонии за сбыт наркотиков08:30
- В «Империале» прошел обыск08.09, 20:18
- Результаты «Единой России» оценят в пресс-центре «Псковской правды»08.09, 15:20
- Центральный аппарат СК ведёт дело о подкупе избирателей в Пскове08.09, 12:48
- Двое злостных любителей выпить за рулем задержаны в Пскове08.09, 11:32
- В Псковской области продолжается скупка голосов08.09, 11:23
- Двухлетний ребёнок выпал из окна псковской многоэтажки08.09, 11:12
- Посмотреть на юных яхтсменов можно будет 9 и 10 сентября07.09, 16:28
- В Пскове возбудили уголовное дело по факту подкупа избирателей07.09, 14:37
- Вслед за ул. Герцена в Пскове взялись ремонтировать ул. Льва Толстого и ул. Кузнецкую07.09, 13:32
- Ущерб от мощного ливня подсчитали в Псковской области07.09, 13:19
- У порховских наркохимиков изъяли 30 килограммов опасной отравы07.09, 12:16
- В эту субботу псковичи смогут выбрать себе новую квартиру07.09, 11:41
- В 12 дворах Пскова до конца года появятся игровые площадки07.09, 11:00
- Где сделать прививку от гриппа в Пскове (АДРЕСА)07.09, 10:54
- Девушка, пропавшая в Великих Луках, была одета в платье до колен (ФОТО)07.09, 10:40
- «Pskovfest» пройдет в любую погоду07.09, 10:35
- Обустройство Псковского театра кукол на новом месте профинансируют по партийной программе06.09, 15:52
Лидеры обсуждений
- Виктор Антонов: Я гражданин России, почему ко мне отношение как к чужаку?
- 23 августа на вопросы псковичей ответит главный пристав региона
- Растущий Псков. Часть 2: Расширяющееся Запсковье
- Алексей Кириллов про урны для собачьих отходов: Инициатива наказуема
- Куда в Пскове исчезли квитанции за капремонт
- Работа за так. На что уходят деньги крупных работодателей
- Модная революция. Перезагрузка: Идеальное решение
- Растущий Псков. Часть 1: новое Завеличье
- Как заплатить за капремонт без квитанции
- Псковский плывун подмочил репутацию Гильдии колодезников