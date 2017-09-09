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Жительница Порхова проведет 11 лет в колонии за сбыт наркотиков

09 Сентября 2017 - 08:30
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          Прокуратурой Порховского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47–летней жительницы г. Порхова.

Приговором Порховского районного суда от 05.09.2017 она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере).
Приговором Порховского районного суда от 05.09.2017 она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 3-метилфентанил является наркотическим средством, оборот которого на территории РФ запрещен.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  
Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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