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Результаты «Единой России» оценят в пресс-центре «Псковской правды»

08 Сентября 2017 - 15:20
Главная → Хроника дня
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В понедельник, 11 сентября, в пресс-центре «Псковской правды» секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Алексеевич Котов и член регионального политического совета Партии, секретарь Псковского городского местного отделения Партии, глава города Пскова Иван Николаевич Цецерский прокомментируют результаты «Единой России» на прошедших выборах.

Время мероприятия уточняется.
 

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
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