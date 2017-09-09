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Результаты «Единой России» оценят в пресс-центре «Псковской правды»
08 Сентября 2017 - 15:20Главная → Хроника дня
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В понедельник, 11 сентября, в пресс-центре «Псковской правды» секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Алексеевич Котов и член регионального политического совета Партии, секретарь Псковского городского местного отделения Партии, глава города Пскова Иван Николаевич Цецерский прокомментируют результаты «Единой России» на прошедших выборах.
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Время мероприятия уточняется.
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