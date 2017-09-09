Результаты «Единой России» оценят в пресс-центре «Псковской правды»

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В понедельник, 11 сентября, в пресс-центре «Псковской правды» секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Алексеевич Котов и член регионального политического совета Партии, секретарь Псковского городского местного отделения Партии, глава города Пскова Иван Николаевич Цецерский прокомментируют результаты «Единой России» на прошедших выборах.Время мероприятия уточняется.1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью