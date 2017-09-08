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Центральный аппарат СК ведёт дело о подкупе избирателей в Пскове

08 Сентября 2017 - 12:48
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Расследование уголовного дела о подкупе избирателей в Пскове ведет центральный аппарат Следственного комитета, пишет ПАИ со ссылкой на представителя региональной прокуратуры Евгений Шевченко.

«Со своей стороны хочу сказать, что органами прокуратуры осуществляется контроль за всеми процессуальными процессами», - заверил он.

Напомним, 7 сентября Следственное управление Следственного комитета по Псковской области возбудило уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Основанием для этого стало заявление главы Пскова, кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Ивана Цецерского.
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