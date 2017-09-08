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Двухлетний ребёнок выпал из окна псковской многоэтажки

08 Сентября 2017 - 11:12
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Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего
Псковские следователи выясняют обстоятельства падения двухлетнего ребёнка из окна. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

ЧП произошло 7 сентября в доме на улице Рокоссовского. Ребёнок был немедленно госпитализирован. В данный он находится под наблюдением медиков, а следователи выясняют причины произошедшего.

По предварительным данным, ребёнок стал жертвой случайного падения из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома, облокотившись на москитную сетку.

В связи с этим родителям советуют установить блокировки открытия окна с помощью кнопки или замка, ограничитель открывания створки или установить решетки.

Приведенные выше устройства, предотвращающие падение ребенка из окна, повысят безопасность. Но основная рекомендация — систематический контроль за детьми со стороны взрослых. Следите, чтобы под окном не было предметов (кровать, стул, стол, коробка), что позволит ребенку использовать эти объекты в качестве стремянки.
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