Двухлетний ребёнок выпал из окна псковской многоэтажки

Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего

Псковские следователи выясняют обстоятельства падения двухлетнего ребёнка из окна. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.



ЧП произошло 7 сентября в доме на улице Рокоссовского. Ребёнок был немедленно госпитализирован. В данный он находится под наблюдением медиков, а следователи выясняют причины произошедшего.



По предварительным данным, ребёнок стал жертвой случайного падения из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома, облокотившись на москитную сетку.



В связи с этим родителям советуют установить блокировки открытия окна с помощью кнопки или замка, ограничитель открывания створки или установить решетки.



Приведенные выше устройства, предотвращающие падение ребенка из окна, повысят безопасность. Но основная рекомендация — систематический контроль за детьми со стороны взрослых. Следите, чтобы под окном не было предметов (кровать, стул, стол, коробка), что позволит ребенку использовать эти объекты в качестве стремянки.