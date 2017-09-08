8 Сентября 2017
Псков
+12 .. +14 °C
Великие Луки
+14 .. +16 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыРастущий ПсковИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Посмотреть на юных яхтсменов можно будет 9 и 10 сентября

07 Сентября 2017 - 16:28
Главная → Хроника дня
Соревнования пройдут на базе пансионата «Кривск» в Печорском районе
Международная «Псковская юношеская регата» состоится на Псковском озере с 9 по 10 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В ней примут участие более 60-ти спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Это учащиеся  детско-юношеских  спортивных клубов из Пскова, Великого Новгорода,  Санкт-Петербурга , Ленинградской области и эстонского города Нарвы.

Гонки пройдут среди яхт класса «Оптимист», «Зум 8», «Луч», «Ракета 270» и «Кадет».

Начало состязаний в субботу – в 12.00, в воскресенье – в 11.00.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Новая школа в Борисовичах приняла первых учениковМедовый фестиваль пришёлся по вкусу и детям, и взрослымСнаружи и внутри: как выглядит новое здание областной прокуратурыСквер у 24-й школы обретёт новый вид
Весь фото архив

Видео

В Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!«Крылатая пехота» эффектно выступила перед псковичами
Весь видео архив

Свежий номер

Среда, 30 августа. Полная версия будет доступна для скачивания 6 сентября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыРастущий ПсковИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50