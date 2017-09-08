Посмотреть на юных яхтсменов можно будет 9 и 10 сентября

Соревнования пройдут на базе пансионата «Кривск» в Печорском районе

Международная «Псковская юношеская регата» состоится на Псковском озере с 9 по 10 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.



В ней примут участие более 60-ти спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Это учащиеся детско-юношеских спортивных клубов из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга , Ленинградской области и эстонского города Нарвы.



Гонки пройдут среди яхт класса «Оптимист», «Зум 8», «Луч», «Ракета 270» и «Кадет».



Начало состязаний в субботу – в 12.00, в воскресенье – в 11.00.