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​В Пскове возбудили уголовное дело по факту подкупа избирателей

07 Сентября 2017 - 14:37
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Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области завело уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове, пишет Псковское агентство информации.

Основанием для этого стало заявление главы Пскова, кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Ивана Цецерского.

ркуа Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

По информации ПАИ, в постановлении СУСК о возбуждении уголовного дела упоминаются кандидаты в депутаты Псковской городкой Думы Юлия Пожидаева, Дмитрий Михайлов, Александр Сотник, Олег Брячак, Павел Николаев, Елена Маницкая, Василий Филюк, Николай Рассадин, Александр Баев, Александр Лоско. Предположительно именно за них предлагали голосовать осуществляющие подкуп граждане.
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