Вслед за ул. Герцена в Пскове взялись ремонтировать ул. Льва Толстого и ул. Кузнецкую

В общей сложности в 2017 году в Пскове отремонтируют 11 км дорог

Улицу Герцена открыли для движения после ремонта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Кроме укладки асфальта, рабочие заменили бордюрный камень и обновили покрытие на тротуарах.



Ремонтные работы также начались на улице Льва Толстого в Пскове на участке от улицы Кузнецкой до улицы Гражданской. Здесь заменят изношенный верхний слой асфальта, выровняют канализационные люки и установят поребрики.



Всего по условиям контракта предстоит отремонтировать более 600 метров дорожного полотна.