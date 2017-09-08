Ущерб от мощного ливня подсчитали в Псковской области

Размер лимитов определялся в соответствии с заявками, которые сформировали муниципалитеты

Пострадавшим от ливневых дождей в Псковской области направили более 1,9 млн рублей на компенсацию ущерба. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.



Самую большую финансовую помощь из областного бюджета получили наиболее пострадавшие от стихии районы: Островский (750 тыс рублей) и Пыталовский (615 тыс рублей).



Также компенсации получат жители Красногородского (190 тыс рублей), Пушкиногорского (105 тыс рублей), Печорского (85 тыс рублей), Новоржевского (60 тыс рублей), Палкинского районов и города Пскова (125 тыс рублей).