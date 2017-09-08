У порховских наркохимиков изъяли 30 килограммов опасной отравы

Теперь изготовителей ждёт суд

В Пскове за незаконное производство наркотиков будут судить мужчину. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В 2016 году в течение пяти он вместе с напарником (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) в одной из деревень Порховского района организовали химическую лабораторию для серийного производства «метадона».



Во время обыска у мужчин изъяли свыше 30 килограмм наркотика, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование.