В эту субботу псковичи смогут выбрать себе новую квартиру

Вместе с участниками в Туре побывают представители компании-застройщика

В повестке ближайшего Тура по новостройкам, который проводит «Комсомольская правда – Псков», три жилых комплекса. Псковичи отравятся на экскурсию по новым квартирам 9 сентября. В это день запланирована поездка по следующему маршруту – «Европа» - «Приоритет» - «Пятый элемент».





В первом квартале участникам Тура покажут квартиры в двух домах № 3 по улице Венской и 8/12 на Пражской.





В жилом комплексе «Приоритет», который находится на улице Кузбасской дивизии, псковичи посетят десятиэтажку под номером 10.



Заключительная часть путешествия будет посвящена квартирам в доме № 60 на улице Труда.



Важно

Чтобы стать участником Тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправляемся 9 сентября в 11.00 от «Дома печати» (Псков, ул. Пароменская, д. 21/33).