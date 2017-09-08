В 12 дворах Пскова до конца года появятся игровые площадки

Установка начнётся с 15 сентября

В Пскове началась установка детских площадок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Работы проводятся в два этапа: с 4 сентября производится обустройство песчаных оснований. Подготовительный этап завершен по ул. Олега Зобова, д. №11а, 13, 19 и ул. Лепешинского, д.12.



В этом году детские площадки будут установлены по следующим адресам:



- Олега Зобова 11а, 13, 19;

- Лепешинского 8, 10, 12, 14, 16а;

- Новгородская 14, 14а;

- Петрова 2, 2а, 4а;

- Алёхина, 10;

- Коммунальная 58;

- Западная 21;

- Максима Горького;

- Коммунальная 26, 14/6;

- Достовалова 10, 12;

- Советская 45, 47;

- Энтузиастов 5,7.