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В 12 дворах Пскова до конца года появятся игровые площадки
07 Сентября 2017 - 11:00Главная → Хроника дня
Установка начнётся с 15 сентября
В Пскове началась установка детских площадок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Работы проводятся в два этапа: с 4 сентября производится обустройство песчаных оснований. Подготовительный этап завершен по ул. Олега Зобова, д. №11а, 13, 19 и ул. Лепешинского, д.12.
В этом году детские площадки будут установлены по следующим адресам:
- Олега Зобова 11а, 13, 19;
- Лепешинского 8, 10, 12, 14, 16а;
- Новгородская 14, 14а;
- Петрова 2, 2а, 4а;
- Алёхина, 10;
- Коммунальная 58;
- Западная 21;
- Максима Горького;
- Коммунальная 26, 14/6;
- Достовалова 10, 12;
- Советская 45, 47;
- Энтузиастов 5,7.
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