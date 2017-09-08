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Где сделать прививку от гриппа в Пскове (АДРЕСА)

07 Сентября 2017 - 10:54
Главная → Хроника дня
Количество детской и взрослой вакцины в поликлиниках достаточно

Псковская городская поликлиника призывает псковичей сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя и окружающих от эпидемии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
 

Вакцинация проходит по адресам:

Поликлиника № 1: г. Псков ул. Кузнецкая, д. 19, кабинет №10, №12, с 08.00 до 16.00, телефон 66-53-29, 66-53-50;
Поликлиника № 2: г. Псков ул. Коммунальная, д. 23, кабинет №4, с 08.00 до 17.00, телефон 57-33-66;
Поликлиника № 3: г. Псков ул. Индустриальная, д. 8, кабинет №7, с 08.00 до 16.00, телефон 53-62-14;
 

В офисах врача общей практики:

г. Псков ул. Н. Васильева, д. 83а с 08.00 до 16.00, телефон 73-42-33;
г. Псков ул. Черняховского, д. 2/29 - по расписанию работы врача общей практики, телефон 62-54-30;
г. Псков ул. Коммунальная, д. 81, с 08.00 до 16.00, телефон 55-51-20;
г. Псков ул. Красноармейская д. 26, с 08.00 до 16.00, телефон 57-38-09;
г. Псков ул. Алехина д. 10, с 08.00 до 12.00, телефон 75-00-89.

Прививки проводятся бесплатно.

При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Возможна организация прививок по месту работы.
 

Справка

Приемный главный врач – (8112)53-49-42.

Заместитель главного врача по профилактической работе – (8112)53-62-14.

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