Девушка, пропавшая в Великих Луках, была одета в платье до колен (ФОТО)

Её не могут найти уже две недели

Великолукские полицейские разыскивают 17-летнюю Печерскую Далию Романовну, которая ушла из квартиры по улице Гастелло и до сих пор не вернулась.



Приметы



На вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, на правой щеке – родинка.



Была одета в синее платье с желтыми цветами до колен, куртку цвета кофе с молоком, на ногах – бело-голубые балетки.



Куда звонить

Если вам что-либо известно о местонахождении этой девушки, полицейские просят сообщить об этом по телефонам (811-53) 5-27-94, 8-953-247-45-76 или 02.