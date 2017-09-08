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Девушка, пропавшая в Великих Луках, была одета в платье до колен (ФОТО)

07 Сентября 2017 - 10:40
Главная → Хроника дня
Её не могут найти уже две недели

Великолукские полицейские разыскивают 17-летнюю Печерскую Далию Романовну, которая ушла из квартиры по улице Гастелло и до сих пор не вернулась.
 

Приметы


На вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, на правой щеке – родинка.

Была одета в синее платье с желтыми цветами до колен, куртку цвета кофе с молоком, на ногах – бело-голубые балетки.
 

Куда звонить

Если вам что-либо известно о местонахождении этой девушки, полицейские просят сообщить об этом по телефонам (811-53) 5-27-94, 8-953-247-45-76 или 02.

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