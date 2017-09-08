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«Pskovfest» пройдет в любую погоду

07 Сентября 2017 - 10:35
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Вход на фестиваль свободный

В субботу, 9 сентября, в Финском парке с 12 до 20 часов состоится фестиваль «Pskovfest», который уже второй год проходит в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичам обещают подарить крупный фестиваль с четким тематическим зонированием и большим количеством площадок на любой вкус и любой возраст.

На территории парка Куопио будут работать 11 зон, представляющих самые различные направления досуга – Еда, Семья, Драйв и другие. Для юных псковичей клуб исторической реконструкции «Чертог Раса» приготовит стилизованную детскую площадку, различные квесты, лучный тир и фехтование на мечах. В зоне «Инновации» досуговый научно-технический центр «Юный техник» познакомит гостей фестиваля с миром роботов. На площадку «Драйв» прибудет мотоклуб STRONGHOLD MC Pskov. Любители данного вида спорта смогут задать любые вопросы о мотоциклах и путешествиях. В зоне «Стиль» можно будет приобрести дизайнерские платья и аксессуары, а также принять участие в мастер-классах.

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