Обустройство Псковского театра кукол на новом месте профинансируют по партийной программе

Депутат Госдумы Александр Козловский обсудил с коллективом театра перспективы развития учреждения

В среду, 6 сентября, депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский встретился с представителями коллектива Псковского театра кукол.



- Разбирали проблемы, с которыми сталкивается детский театр, – рассказал депутат. – Есть абсолютное понимание, что прививать культуру через детские постановки необходимо, это лучший способ рассказать о нашей богатой культуре.



По словам депутата, одна из проблем в Пскове заключается в отсутствии театра юного зрителя, который смогли бы посещать подросшие зрители Театра кукол. Кроме того, в районах театры и вовсе отсутствуют, эту проблему могли бы решить поездки театров Пскова и Великих Лук, но для этого необходим транспорт.



В настоящее время Псковский театр кукол занят переездом из здания на ул. Конной в бывший корпус ПсковГУ на ул. Некрасова.



- Партий «Единая Россия» запускает программу «Театры – детям». Участие в ней позволит отремонтировать и привести в порядок здание. Нужен не только ремонт, но и оборудование. Помещения должны быть приспособлены для детей, включая санузлы. Дети должны видеть сцену из-за кресел, нужен специальный зал с уклоном, - передает слова Александра Козловского корреспондент «Псковской правды». – Денег программы на все может не хватить. Необходимо софинансирование со стороны администрации области. Рассматриваем варианты государственно-частного партнерства.