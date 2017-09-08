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Обустройство Псковского театра кукол на новом месте профинансируют по партийной программе

06 Сентября 2017 - 15:52
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Депутат Госдумы Александр Козловский обсудил с коллективом театра перспективы развития учреждения
В среду, 6 сентября, депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский встретился с представителями коллектива Псковского театра кукол. 

- Разбирали проблемы, с которыми сталкивается детский театр, – рассказал депутат. – Есть абсолютное понимание, что прививать культуру через детские постановки необходимо, это лучший способ рассказать о нашей богатой культуре. 

По словам депутата, одна из проблем в Пскове заключается в отсутствии театра юного зрителя, который смогли бы посещать подросшие зрители Театра кукол. Кроме того, в районах театры и вовсе отсутствуют, эту проблему могли бы решить поездки театров Пскова и Великих Лук, но для этого необходим транспорт. 

В настоящее время Псковский театр кукол занят переездом из здания на ул. Конной в бывший корпус ПсковГУ на ул. Некрасова. 

- Партий «Единая Россия» запускает программу «Театры – детям». Участие в ней позволит отремонтировать и привести в порядок здание. Нужен не только ремонт, но и оборудование. Помещения должны быть приспособлены для детей, включая санузлы. Дети должны видеть сцену из-за кресел, нужен специальный зал с уклоном, - передает слова Александра Козловского корреспондент «Псковской правды». – Денег программы на все может не хватить. Необходимо софинансирование со стороны администрации области. Рассматриваем варианты государственно-частного партнерства.
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