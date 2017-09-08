Девушку с «гвоздиком» в носу разыскивают в Псковской области (ФОТО)

Более двух месяцев она не появляется дома

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Псковская полиция продолжает 25-летней Валентины Нэш Фейф, которая пропала без вести 25 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.На вид 25 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, глаза голубые, волосы темные, прямые, длинные.Предположительно тёмная футболка, джинсы синие с разрывами в области колен и бёдер, туфли чёрные.На шее – серебряная цепочка с крестиком и кулоном в виде колечка. В носу пирсинг «гвоздик», в ушах маленькие серёжки. С собой может иметь паспорт.Основания шеи родинка 6-8 миллиметров.Если вам что-либо известно о судьбе разыскиваемой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22 или 02.