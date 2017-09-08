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Девушку с «гвоздиком» в носу разыскивают в Псковской области (ФОТО)

06 Сентября 2017 - 11:40
Главная → Хроника дня
Более двух месяцев она не появляется дома
Псковская полиция продолжает 25-летней Валентины Нэш Фейф, которая пропала без вести 25 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
 

Приметы


На вид 25 лет, рост 160 сантиметров,  худощавого телосложения, лицо овальной формы,  глаза голубые, волосы темные, прямые, длинные.
 

Была одета


Предположительно тёмная футболка, джинсы синие с разрывами в области колен и бёдер, туфли чёрные.

На шее – серебряная цепочка с крестиком и кулоном в виде колечка. В носу пирсинг «гвоздик», в ушах маленькие серёжки. С собой может иметь паспорт.
 

Особая примета

Основания шеи родинка 6-8 миллиметров.
 

Куда звонить

Если вам что-либо известно о судьбе разыскиваемой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 59-63-22 или 02.
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