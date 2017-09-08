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Псковичей приглашаются 8 сентября в Кутузовский сквер

05 Сентября 2017 - 12:36
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Митинг завершится возложением гирлянд и цветов

В пятницу, 8 сентября, в 15.00 в Кутузовском сквере возле бюста фельдмаршала Михаила Голенищева-Кутузова состоится торжественный митинг в честь 205-й годовщины Бородинского сражения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

К участию в мероприятие приглашены курсанты Псковского юридического института, воспитанники центра «Патриот», члены Совета ветеранов города, представители областных и городских властей, учащиеся Псковского гуманитарного лицея и школы №13.
 

Справка

8 сентября отмечается День воинской славы России – День Бородинского сражения, самого ожесточенного и кровопролитного сражения Отечественной войны 1812 года.

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