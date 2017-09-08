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Великолукский свинокомплекс вошёл в ТОП-20 крупнейших производителей мяса

05 Сентября 2017 - 12:26
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Показатели главного агропромышленного предприятия региона выросли на 31%
ОАО «Великолукский свинокомплекс» вошло в список 20 крупнейших производителей мяса в РФ. Предприятие расположилось на 14-ом месте в рейтинге, составленном отраслевым порталом «Агроинвестор».

По данным Национального союза свиноводов, в 2016 году объем производства великолукского предприятия составил 131 тысzxe тонн в живом весе, что на 45,8 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.

При этом в рейтинге крупнейших свиноводов Великолукский свинокомплекс поднялся с 8 на 5 место в России. Отметим, что по данным Минсельхоза РФ производство продукции свиноводства в текущем году выросло на 5,7%. За январь-июль текущего года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 2,08 млн тонн, что на 5,7% больше, чем годом ранее.

Основной прирост производства свиней обеспечили сельхозорганизации Псковской, Белгородской, Курской, Тверской, Воронежской и Тамбовской областей.
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