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Учителей поселят рядом с новой школой в Великих Луках

05 Сентября 2017 - 12:57
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Уже объявлены аукционы на оснащение учебного заведения

Эскизный план комплексной застройки микрорайона рядом с новой школой создан в Великих Луках. Он предполагает не только строительство подъездных дорог и прокладку наружных инженерных сетей (тепло-, водо- и энергоснабжения), но и жилую застройку. В построенных здесь многоквартирных домах будет выделено муниципальное жилье для молодых учителей. Свободная территория позволяет рассматривать в дальнейшем и строительство детского сада.

В администрации Великих Лук идет активная подготовка к строительству новой школы на 800 мест. В настоящий момент специалисты анализируют техническую ситуацию по подводу тепла, воды, электроэнергии. Участок для будущей школы в районе улиц Заслонова, Антонова, Щорса уже выделен, также выбран проект здания, успешно реализованный в Липецкой области.

Новая школа будет кирпичной, трехэтажной, общей площадью 18 тысяч кв. метров. В проекте предусмотрены все необходимые для современного учебного процесса помещения: медиацентр (библиотека), лаборатории для занятий по химии, физике, 3D-моделированию. В самом здании планируется два спортивных зала, а рядом построят бассейн с двумя чашами и отдельным входом, который будет связан с учебным корпусом галереей. Также в проекте новой школы соблюдены все необходимые требования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (лифт, подъемник, специальное учебное оборудование).

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