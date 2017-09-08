Путепровод в Великих Луках бетонируют

Окончание масштабного строительства намечено на октябрь 2018 года

В Великих Луках продолжается строительство автодорожного путепровода через железную дорогу. В настоящее время на объекте строители производят устройство стапеля для сборки и продольной надвижки балок пролетного строения правого направления. Также выполняется армирование монолитной железобетонной плиты проезжей части левого направления основного путепровода и поэтапное бетонирование.



Кроме того, ведутся арматурные и опалубочные работы конструктивных элементов на путепроводе тоннельного типа и эстакаде съезда, производится гидроизоляция конструкций, осуществляется обратная засыпка подпорных стен основного путепровода с послойным уплотнением, производится прокладка наружного водопровода и ливневой канализации.



Важно

Автодорожный путепровод в Великих Луках призван решить главную транспортную проблему города – соединить две части, разделенные железной дорогой.