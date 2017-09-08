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Жителям Псковской области, пострадавшим от ливня, возместят ущерб

05 Сентября 2017 - 11:55
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Андрей Турчак намерен обратиться за поддержкой в Минсельхоз
Губернатор Псковской области рассказал о мерах поддержки муниципалитетам региона, пострадавшим от сильного продолжительного ливня 24 августа. В той или иной степени были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, придомовая территория и огороды частных домовладений в ряде районов области. Среди них Псков, Пыталовский, Красногородский, Островский, Пушкиногорский, Порховский, Новоржевский, Печорский, Стругокрасненский, Дедовичский районы. 

Администрация области перечислит в муниципальные образования средства из расчета до 5 тысяч рублей на одно пострадавшее домовладение. Затем районные администрации окажут адресную помощь гражданам на основании комиссионного решения по оценке причиненного ущерба.

По информации губернатора, в результате стихии в 11 районах области произошли разрушения на 27 дорогах муниципального значения и повреждено 76 объектов региональной собственности. Областные объекты восстанавливаются силами организаций, осуществляющих обслуживание данных дорог. Что касается восстановления муниципальных дорог, принято решение об оказании финансовой помощи муниципалитетам в объеме 50 % от сметной стоимости работ.

Ущерб от ливня, нанесенный аграриям Псковской области, составил 300 млн рублей. Администрация региона направит на поддержку  сельхозпроизводителей до 150 миллионов рублей.
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