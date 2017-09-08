Назначен новый руководитель Управления Минюста по Псковской области

Им стал Николай Околеснов

Стаж его госслужбы составляет более 30 лет, из них 20 – в органах прокуратуры. До этого он возглавлял Управление юстиции по Омской области.



– Администрация области не просто присутствует сейчас здесь и становится свидетелем наделения полномочиями нового начальника. Согласование кандидатуры проводил губернатор. Мы внимательно изучали отзывы, послужной список Николая Околеснова. С учетом положительных характеристик и отзывов кандидатура получила одобрение, – отметил заместитель губернатора – руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков.



Замглавы региона также поблагодарил Николая Филипчика, который являлся и. о. начальника Управления Минюста России по Псковской области, за то, что он передает управление в «очень хорошем состоянии» и за время своего руководства поддерживал в ведомстве боевой дух.