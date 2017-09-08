Из-за ярмарки в центре Пскова меняется схема движения транспорта

18-я сельскохозяйственная ярмарка состоится в Пскове 9 сентября. Традиционно она пройдет на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до ул. Некрасова, ул. Советской от площади Ленина до пересечения с ул. Детской. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службу муниципалитета.



На ярмарке будет представлена мясная и молочная продукция, картофель и овощи, свежая и копчёная рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, саженцы плодовых деревьев и другие товары. Планируется, что участниками мероприятия станут более 300 сельхозпроизводителей, среди которых крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники из Пскова, Псковского, Гдовского, Пушкиногорского районов, а также из Белоруссии. В рамках ярмарки пройдет выставка - благотворительная акция ветеранов производства.



Открытие сельхозярмарки состоится в 10.00 на Октябрьской площади, там же в 13.00 будут подведены итоги, после чего для посетителей будет организован праздничный концерт.



В связи с проведением ярмарки в Пскове 9 сентября с 6.00 до 17.00 будет введено временное прекращение движения автотранспорта по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул. Советской от ул. Детской до площади Ленина. В качестве объезда определены ул.М.Горького, мост им 50-летия Октября.



Также с 20.00 8 сентября до 6.00 9 сентября будет запрещена стоянка транспортных средств по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул. Советской от ул. Детской до площади Ленина, ул. Профсоюзной. Движение общественного транспорта в указанный период будет осуществляться по измененной схеме.

Схема движения автобусов Автобусы маршрутов №№ 4, 14, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице М.Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.



Автобусы маршрута № 1 следуют по улице Л. Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



Автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;



Автобусы маршрута № 8 из Корытова следуют через площадь Победы, улице Яна Фабрициуса до Вокзала, в обратном направлении по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади Победы, улице Яна Райниса до Корытова.