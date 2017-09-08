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«Впечатляет!» – подростки из Швеции гостят в Пскове

05 Сентября 2017 - 11:02
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о время визита они работают над проектом по изучению истории и культуры
В рамках школьного обмена в Псков из города-побратима Норртелье (Швеция) приехали 16 школьников и 2 преподавателя.

В понедельник, 4 сентября, ребята уже успели посетить уроки вместе с учащимися инженерно-лингвистической гимназии: немецкий и английский языки, театральную студию, мастер-классы по танцам и другие.

Также во время своего пребывания в России иностранные гости посетили Санкт-Петербург, Печоры, Изборск и Мальскую долину.

– Мы получили много впечатлений, которые останутся у нас на долгую память. Сама школа впечатляет как своими размерами, так и современными технологиями, – отметила преподаватель Карин Линде Фош и добавила, что многое изменилось в Пскове в лучшую сторону с ее последней поездки.
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