«Впечатляет!» – подростки из Швеции гостят в Пскове

о время визита они работают над проектом по изучению истории и культуры

В рамках школьного обмена в Псков из города-побратима Норртелье (Швеция) приехали 16 школьников и 2 преподавателя.



В понедельник, 4 сентября, ребята уже успели посетить уроки вместе с учащимися инженерно-лингвистической гимназии: немецкий и английский языки, театральную студию, мастер-классы по танцам и другие.



Также во время своего пребывания в России иностранные гости посетили Санкт-Петербург, Печоры, Изборск и Мальскую долину.



– Мы получили много впечатлений, которые останутся у нас на долгую память. Сама школа впечатляет как своими размерами, так и современными технологиями, – отметила преподаватель Карин Линде Фош и добавила, что многое изменилось в Пскове в лучшую сторону с ее последней поездки.