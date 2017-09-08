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Детский сад на месте школы открыли в Пскове

05 Сентября 2017 - 10:59
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Торжественная церемония состоялась 1 сентября
В Пскове прошла торжественная церемония открытия дошкольного отделения «Росток» Псковской инженерно-лингвистической гимназии. В этом году оно приняло 120 детей трехлетнего возраста, 30 пятилеток и 30 шестилеток.

– Отрадно, что здание, которое покинула гимназия, живет. Оно наполнено детским смехом. В этом здании школа прожила 20 лет. Уверена, что новому коллективу здесь будет так же уютно и тепло, как нам, – отметила директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко.
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