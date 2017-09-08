Детский сад на месте школы открыли в Пскове

Торжественная церемония состоялась 1 сентября

В Пскове прошла торжественная церемония открытия дошкольного отделения «Росток» Псковской инженерно-лингвистической гимназии. В этом году оно приняло 120 детей трехлетнего возраста, 30 пятилеток и 30 шестилеток.



– Отрадно, что здание, которое покинула гимназия, живет. Оно наполнено детским смехом. В этом здании школа прожила 20 лет. Уверена, что новому коллективу здесь будет так же уютно и тепло, как нам, – отметила директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко.