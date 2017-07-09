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Появились приметы автомобиля, сбившего подростка-велосипедиста под Псковом

09 Июля 2017 - 11:11
Главная → Хроника дня
Следователи просят откликнуться свидетелей

Появились новые подробности произошедшего в Псковском районе резонансного дорожно-транспортного происшествия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Псковичку возмутило хамское поведение кассираКак уже сообщалось, 3 июля 2017 года в период с 15 часов до 16 часов на 281-ом километре автодороги «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель» до границы с Республикой Беларусь, проходящей по территории Псковского района, непосредственно в районе поворота в направлении Порхова произошло ДТП.

Неизвестный наехал на велосипедиста, в результате чего этому несовершеннолетнему молодому человеку причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В результате аварии потерпевший потерял сознание. В ходе расследования установлено, что водитель перенес пострадавшего на обочину, после чего с места преступления скрылся. А подросток оставался на месте происшествия до обнаружения его сотрудниками полиции Псковского района.

Исходя из имеющихся данных, водитель, совершивший данное преступление, передвигается на автомобиле красного цвета. До места ДТП двигался со стороны города Порхова. Возможно, проживает в районе места происшествия или в близлежащих населенных пунктах. Автомобиль должен иметь характерные повреждения лакокрасочного покрытия в передней части автомашины, а также следы недавнего ее ремонта.
 

Куда обращаться

Псковский район, д. Уграда, д. 19, обращаться в дежурную часть, кабинеты № 27, 28, контактные телефоны: 676-872, 676-801, 59-33-10, 8(953) 237-83-27.

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