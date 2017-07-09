Мужчину без передних зубов разыскивают в Псковской области (ФОТО)

Со дня пропажи прошёл почти год

В Великих Луках разыскивают утратившего связь с родственниками Иванова Евгения Викторовича, 1979 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Мужчина проживал в доме по проезду Мичурина. В августе 2016 года он покинул место жительства и пропал.



Был одет в камуфлированный костюм. Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – отсутствуют передние верхние зубы.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Викторовича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.





На фото Евгений Иванов.