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На глазах у великолучан разрушается двухэтажный дом

09 Июля 2017 - 10:07
Главная → Хроника дня
Вячеслав Сизов просит главу региона разобраться в опасной ситуации
Пользователь сайта turchak.ru пожаловался на опасную ситуацию в городе на Ловати. Соответствующее обращение от имени Вячеслава Сизова опубликовано вечером 7 июля.

Псковичку возмутило хамское поведение кассира«В Великих Луках на ул. Холмской д 12/2 имеется двухэтажный многоквартирный дом, предназначенный под снос. Кровля отсутствует, идёт разрушение стен. Имеется выпадение деревянных балок и других несущих конструкций. Дом разрушается!

Он не обнесён ни забором, ни другими ограждающими элементами. В 50 метрах от данного здания по ул. Половской имеется детский интернат. Здесь не долго до беды!

Примите срочно меры для ограждения данного строения, пока не пострадали прохожие и дети», - написал автор обращения.
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