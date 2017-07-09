Террористы могут прятать взрывчатку в игрушках – напоминает полиция
Полицейские напоминают псковичам, что нужно делать при обнаружении подозрительных предметов. В области и соседних регионах нередко отмечаются факты обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям. Свидетельством тому недавнее происшествие в Санкт-Петербурге.
Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию.
Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом его администрацию, либо дежурного.
Во всех перечисленных случаях:
- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;
- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;
- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки.
Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Объясните им, что любой предмет, найденный на улице, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья.
И главное - не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами!
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